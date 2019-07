17 luglio 2019- 11:59 Sanità: Gb, battaglia legale dei genitori di Tafida per curarla in Italia La bimba di 5 anni è in coma

Roma, 17 lug. (AdnKronos Salute) - Un nuovo caso, nel Regno Unito, di genitori disperati in cerca di cure in Italia. Dopo Charlie Gard e Alfie Evans, c'è la piccola Tafida Raqeeb, in coma al Royal London Hospital. La sua mamma e il suo papà hanno chiesto all'Alta Corte britannica di costringere i medici, secondo i quali la bimba di 5 anni non ha speranze di guarigione dopo un trauma cerebrale, a lasciarli viaggiare nel nostro Paese in cerca di una speranza di cura.In particolare - riporta la Bbc news on line - sono i medici dell'ospedale Gaslini di Genova ad essersi offerti di prendersi cura di Tafida, dopo aver effettuato un video-consulto medico la scorsa settimana. La motivazione è che le condizioni della bambina, in Italia, non rientrerebbero nella definizione di morte cerebrale e non sarebbe soggetta all'interruzione del supporto vitale. Un portavoce del Barts Health Nhs Trust, che gestisce l'ospedale inglese, ha precisato che i suoi medici ed esperti indipendenti sono convinti che "un ulteriore trattamento sarebbe invasivo e inutile". Tafida, che viene da Newham, a est di Londra, soffre di una rara condizione che provoca un groviglio di vasi sanguigni con connessioni anomale tra le arterie e le vene. Sua madre, Shelina Begum, ha affermato che prima di subire il trauma, il 9 febbraio scorsa, Tafida era "completamente sana. È straziante vederla così e non possiamo proprio rinunciare a lei, se ci sono possibilità che possa sopravvivere".