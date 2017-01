Sanità: Gelli (Pd), ok del Senato a ddl responsabilità

11 gennaio 2017- 16:04

Entro febbraio approvazione definitiva alla Camera

Roma, 11 gen. (AdnKronos Salute) - "L'approvazione in seconda lettura del disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario da parte dell'Aula del Senato è un ulteriore importante passo in avanti che ci avvicina ad una riforma storica per l'intero sistema sanitario. Ora resta solo l'ultimo passaggio alla Camera per l'approvazione definitiva che avverrà entro la fine di febbraio". Il responsabile sanità del Pd, Federico Gelli, promotore del ddl sulla responsabilità professionale e il rischio clinico, commenta così il via libera odierno di Palazzo Madama al provvedimento."Grazie a questa legge vengono implementati tutti quei meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento e alla trasparenza per i cittadini danneggiati da un errore sanitario e, al contempo, aumenteranno le tutele per i professionisti che potranno così tornare a svolgere con serenità il proprio lavoro, nell'esclusivo interesse dei pazienti, e senza dover ricorrere alla cosiddetta medicina difensiva per tutelarsi. In questo modo - conclude Gelli - si potranno risparmiare anche ingenti cifre per il Sistema sanitario nazionale."