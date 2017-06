Sanità: Gemelli e Polizia di Stato insieme per donare il sangue

12 giugno 2017- 13:26

Il 14 giugno la Giornata mondiale del donatore

Roma, 12 giu. (AdnKronos Salute) - L'associazione Donatorinati-Polizia di Stato scende in campo per diffondere la cultura della donazione di sangue in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, proclamata dall'Oms per il 14 giugno. Le iniziative che si concretizzano in una raccolta di sangue, sono realizzate in collaborazione con il Messaggero. A partire dalle 8 davanti alla sede del quotidiano romano, in via del Tritone 152, una équipe medica del Centro di emotrasfusione della Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma accoglierà i donatori di sangue su un'unità mobile messa a disposizione dal Centro regionale sangue del Lazio. "La Giornata mondiale del donatore di sangue - afferma il presidente nazionale dell'associazione, Claudio Saltari - assume un valore significativo per chi, come la nostra associazione, è impegnato quotidianamente a diffondere e promuovere la cultura della donazione di sangue. L’iniziativa del 14 giugno, in collaborazione con Il Messaggero, mira a raggiungere quante più persone, specie tra i più giovani, per convincerle dell’importanza di un gesto, quello della donazione, che ha un doppio valore: nobilita chi lo compie e aiuta chi lo riceve. Come poliziotti e come donatori avvertiamo tale esigenza come un ulteriore dovere nei confronti dei cittadini"."Lo slogan di quest'anno scelto dall'Oms 'Che posso fare? Dona il sangue. Donalo adesso. Donalo spesso' sottolinea tanto il ruolo che ogni singolo individuo può svolgere in prima persona per aiutare quanto l'importanza di donare il sangue in modo regolare, per garantire sempre la disponibilità di una terapia salva-vita, in termini di quantità, qualità e sicurezza", osserva Gina Zini, direttore del Centro di emotrasfusione del Gemelli di Roma."Troppo spesso i nostri pazienti si trovano ad affrontare situazioni di emergenza sangue - prosegue ancora Zini - un'evenienza che si è ripresentata purtroppo in maniera particolarmente grave nell'anno in corso. Appuntamenti come questa Giornata servono a ricordare l'importanza di questo dono, a festeggiare tutti coloro che lo hanno generosamente effettuato nell'ambito delle associazioni di volontariato e a promuovere una vera e propria cultura della donazione, incoraggiando specialmente i giovani ad arricchire la loro vita diventando nuovi donatori di sangue".La giornata, che vedrà anche la partecipazione di testimonial e la presenza di personalità e autorità locali, sarà raccontata attraverso i social media e il sito dell’associazione Donatorinati della Polizia di Stato. E' consigliata la prenotazione attraverso una mail a segreteria@donatorinati.it, ricordando di presentarsi a digiuno.