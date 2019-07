1 luglio 2019- 12:15 Sanità: Grillo in Giappone, accordi per export bresaola e kiwi italiani Azione su sicurezza alimentare spinge esportazioni made in Italy

Roma, 1 lug. (AdnKronos Salute) - Continua la missione del ministro della Salute Giulia Grillo in Giappone, dove oggi ha incontrato il vice ministro per gli Affari Internazionali del ministero dell'Agricoltura giapponese (Maff), Hiromichi Matsushima. Hiromichi Matsushima ha accettato la proposta del ministero della Salute italiano per facilitare, attraverso 'procedure di segregazione', la registrazione di stabilimenti italiani abilitati all'esportazione di prodotti di manzo lavorati, tra cui in particolare la bresaola realizzata con materia prima nazionale. L'accordo verrà formalizzato nei prossimi giorni, a conclusione del processo di coordinamento con le istanze nazionali coinvolte portato avanti dal ministero della Salute italiano. L'incontro ha altresì permesso alla nostra delegazione di ribadire l’importanza che l’esecutivo italiano attribuisce all’apertura del mercato giapponese al kiwi italiano, in linea con le azioni portate avanti, con rinnovato impulso, dal ministero dell’Agricoltura italiano. Sono dunque stati ottenuti importanti risultati - indica il ministero in una nota - sul piano dell'accesso al mercato giapponese per alcuni prodotti agroalimentari e di allevamento italiani. Durante l'incontro sono stati confermati gli ottimi rapporti tra i due governi e sono stati discussi i principali dossier sulla sicurezza alimentare. In conclusione, il ministro Grillo ha proposto di finalizzare un memorandum d’intesa con le competenti Autorità giapponesi per favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche nei campi della sanità e della veterinaria, riscontrando vivo interesse da parte del governo giapponese."Sono molto soddisfatta di questo incontro - ha detto Grillo - perché ha confermato il grande rapporto tra i nostri due Paesi. Il lavoro svolto dal ministero della Salute a sostegno dei negoziati bilaterali nei campi della sicurezza alimentare schiude nuove, rilevanti opportunità economiche per le nostre aziende. Sono soddisfatta per l’accordo che consentirà a numerosi bresaolifici italiani di esportare in Giappone un prodotto che, ne sono convinta, potrà avere grande successo in questo Paese, così attento alla salute e all’eccellenza dei nostri cibi. Tra il ministero della Salute italiano e le controparti giapponesi sono state elaborate forme di collaborazione molto efficaci che stanno favorendo risultati concreti sia per la sicurezza alimentare reciproca sia per la conclusione di numerosi accordi a beneficio del sistema economico italiano".