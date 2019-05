24 maggio 2019- 17:43 Sanità: Grillo, 'riaprire stagione contratti lavoratori pubblico e privato' 'Mi impegno a sensibilizzare organi competenti per il rinnovo di tutti gli accordi del settore salute'

Roma, 24 mag. (AdnKronos Salute) - "Voglio dire agli operatori della sanità privata che non sono figli di un dio minore, che assicuro loro un mio personale impegno per sostenerli nella battaglia per il rinnovo contrattuale, così come voglio portare avanti il rinnovo del Ccnl dei medici della dirigenza del Ssn, fermo da 10 anni. Finora i governi che ci hanno preceduto hanno totalmente trascurato i diritti dei lavoratori della sanità pubblica così come quella privata, sordi alle giuste rivendicazioni salariali e contrattuali". Lo afferma il ministro della Salute, Giulia Grillo, che ieri mattina ha ricevuto al dicastero una delegazione di rappresentanti dei lavoratori della sanità privata che manifestavano davanti alla sede di Lungotevere Ripa per chiedere il rinnovo del contratto nazionale del comparto privato, fermo da ormai 12 anni."Il ministero della Salute non ha un ruolo diretto nel rinnovo dei contratti nazionali - precisa Grillo - ma come ministro ho il dovere di ascoltare e portare avanti le ragioni di chi lavora ogni giorno per assicurare le cure ai cittadini. Così come non può esistere una sanità di serie A e una sanità di serie B, allo stesso modo non devono più esistere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Pertanto - assicura - mi impegno a sensibilizzare gli organi competenti, innanzitutto il ministero della Funzione pubblica, il Mef e le associazioni datoriali, per il rinnovo di tutti i contratti del settore salute, valorizzando il ruolo di chi ogni giorno tiene in piedi i servizi sanitari, garantendo qualità e sicurezza delle cure"."In questi mesi - ricorda il ministro - ho assicurato il mio sostegno ai lavoratori su molti fronti, ma ora è tempo di riavviare il confronto sui contratti. Nel decreto Calabria ho inserito una norma che permette la stabilizzazione dei lavoratori precari del Servizio sanitario nazionale e il superamento del blocco del turnover che da 10 anni limitava fortemente le assunzioni nella sanità, aprendo la possibilità di assumere anche alle Regioni in Piano di rientro. Ho aumentato le borse per i medici specialisti, aperto un tavolo sulla formazione e rilanciato il tema delle liste d'attesa con un nuovo Piano nazionale".