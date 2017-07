Sanità: il 36% di chi non va dal dentista ne ha bisogno ma rinuncia

4 luglio 2017- 16:49

Soprattutto per motivi economici secondo un'indagine Ancod, cresce odontoiatria organizzata

Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - Il 36% di chi l'anno scorso non è mai andato dal dentista ne aveva bisogno, ma ci ha rinunciato. Soprattutto "per motivi economici", seguiti a distanza dalla "mancanza di tempo" e dalla "paura" di sedersi sulla poltrona del 'medico del sorriso'. E' il dato che spicca tra i risultati di un'indagine condotta da Key-Stone per conto dell'Ancod, l'Associazione nazionale centri odontoiatrici che rappresenta le imprese della sanità privata attive nel settore delle cure dentali. La ricerca, presentata oggi a Milano in occasione del primo workshop organizzato dall'Ancod, ha coinvolto circa 1.600 italiani tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e la città di Roma, con interviste telefoniche o via web. Al centro dell'evento, ospitato al Palazzo delle Stelline, l'evoluzione dell'odontoiatria negli ultimi anni nei quali si segnala in particolare "la rapida espansione dell'odontoiatria organizzata": pur rappresentando solo il 2% del mercato, cura l'8% dei pazienti e viene scelta soprattutto per trattamenti costosi (protesica, implantologia e ortodonzia). Stando all'indagine, infatti, chi necessita di prestazioni "ad alto valore economico" si rivolge nel 25% dei casi a una catena dentale o a una grande clinica, contro un 17% che va dal dentista privato tradizionale. Una proporzione simile si registra per la cura di carie o dolori ai denti (25% contro 19%), mentre si inverte per le visite di controllo (23% studi privati classici, 14% catene/cliniche). Secondo i promotori della ricerca, questo spaccato dimostra "la buona risposta dei centri alla minor disponibilità economica delle famiglie italiane". La sensibilità al prezzo e ai finanziamenti appare dai risultati dell'indagine come una variabile decisiva nella scelta delle cliniche: chi opta per questo tipo di offerta lo fa "perché era più economico" (45%), o "perché mi ha convinto maggiormente" (31%). La maggior parte di chi resta fedele all'odontoiatra privato tradizionale lo sceglie invece "perché me lo hanno consigliato" (30%) o "perché è il mio dentista di fiducia" (27%). Ma come sono viste dagli italiani le catene e le cliniche del sorriso? In generale chi ci va ne sottolinea "convenienza e modernità", mentre al dentista privato vengono riconosciute "qualità della prestazione" e "gestione delle relazioni personali". Tuttavia chi è già stato curato in un centro parte di un gruppo organizzato, rispetto a chi non lo ha mai fatto, esprime opinioni nettamente più positive anche sui parametri qualità e rapporto umano, oltre che su altri aspetti come l'operato del professionista e gli orari di apertura. "Il pregiudizio generale verso le cliniche diminuisce da parte degli user", sintetizzano gli autori della ricerca. "Il mondo dell'odontoiatria organizzata sta crescendo molto rapidamente e i pazienti che non lo conoscono ne sono fortemente soddisfatti dopo averlo conosciuto - commenta il presidente di Ancod, Michel Cohen - Il primo workshop tra i gruppi organizzati ha fatto luce sulle evidenze sollevate da una ricerca sui pazienti di grande valore professionale e statistico, oltre che sui molti cambiamenti che stanno interessando il settore odontoiatrico", introdotti per esempio dalla legge Gelli sulla responsabilità professionale e dal Ddl concorrenza."Ancod continua ad impegnarsi per la promozione di servizi odontoiatrici che garantiscano la massima qualità e continuità dei servizi ai pazienti - prosegue Cohen - e a questo scopo ci siamo dotati di un nostro Codice di autoregolamentazione" in 11 punti. Nell'undicesimo l'Associazione "si impegna ad adottare una comunicazione corretta, veritiera e onesta, evitando qualsiasi messaggio e pratica ingannevole e/o ambigua, nel rispetto del paziente e della sua salute", si legge. "Con l'adesione all'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria - conclude il presidente - ogni nostro associato si è impegnato ad accettare le Linee guida del Giurì riconosciute a livello nazionale da chiunque faccia comunicazione in modo corretto. Promuovere buone pratiche di comunicazione è fondamentale in un settore in cui i messaggi ambigui rischiano di ingannare il paziente".