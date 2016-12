Sanità: il dentista sul clinical truck, Overland for smile a Norcia

23 dicembre 2016- 15:47

In aiuto a popolazione colpita da sisma e professionisti che non possono più esercitare per i crolli

Milano, 23 dic. (AdnKronos Salute) - A Norcia lo studio dentistico 'viaggia' a bordo di un clinical truck. Dopo 11 anni di missioni nell'Est Europa per portare cure odontoiatriche a bambini residenti in orfanotrofi, il camion di Overland for Smile è partito per una missione tutta italiana: aiutare la popolazione colpita dal recente sisma e offrire uno spazio di lavoro attrezzato ai professionisti che non possono più esercitare a causa dei crolli. Il clinical truck stazionerà fino al 31 gennaio 2017 nel centro di Norcia, nell'area adibita dalla Protezione civile a polo sanitario, di fronte all'ospedale. A noleggiarlo è stata la società Umbra Spa, che lo ha attrezzato come un vero e proprio moderno studio odontoiatrico. Il camion ospita al suo interno 3 poltrone operative, un'area radiologica e un'area per la sterilizzazione, il tutto in uno spazio di 17 metri quadrati. I 3 odontoiatri locali potranno così garantire la continuità delle cure ai loro pazienti, dando la propria disponibilità anche per svolgere l'attività di assistenza gratuita in emergenza, attivando un pronto soccorso odontoiatrico 7 giorni su 7. Sin dalla sua nascita Overland for Smile ha avuto come partner scientifico l'università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Enrico Gherlone, ordinario dell'ateneo e primario di Odontoiatria dell'ospedale San Raffaele, ha ideato i protocolli operativi e partecipato con la sua équipe a numerose missioni."Da 11 anni sono direttore scientifico di Overland for Smile - spiega Gherlone - un'iniziativa ambiziosa che ha trasformato i camion di Overland in veri e propri studi dentistici itineranti, dotati delle più moderne strumentazioni odontoiatriche, con l'obiettivo di portare cure e terapie a molti bambini nei paesi dell'Est Europa". Per tanti anni, aggiunge Cinzia Prazzoli, presidente e direttore generale di Overland for Smile, "abbiamo donato sorrisi ai bambini abbandonati e oggi grazie alla generosità di tutti i volontari siamo in grado di trasmettere l'emozione di un sorriso a chi ha perso tutto. Un orgoglio tutto italiano". Il progetto Norcia è stato reso possibile anche dal supporto degli 8 club Lions di Varese e Raima Communication che hanno sostenuto le spese relative alla logistica.