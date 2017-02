Sanità: il sondaggio, per 2 italiani su 3 i migranti portano malattie gravi

3 febbraio 2017- 13:56

Index Research, la pensa così quasi il 64% e il 74% è d'accordo sui vaccini obbligatori per i bimbi

Roma, 3 feb. (AdnKronos Salute) - Quasi due terzi degli italiani pensano che l'immigrazione porti in Italia malattie infettive gravi. E' quanto emerge dal sondaggio Index Research, secondo cui il 63,8% degli intervistati è convinto che "l'arrivo degli immigrati nel nostro Paese favorisce la diffusione di malattie infettive anche gravi". Il 26,5% crede invece che non sia così, mentre il 9,7% non sa o non risponde.La rilevazione ha sondato anche l'effetto psicosi meningite, dopo l'ondata di paura che si è diffusa nel mese di gennaio a causa di diversi casi registrati lungo la Penisola. E i dati indicano la crescita di chi vede con favore l'ipotesi di obbligatorietà dei vaccini per i più piccoli. Il 74% degli intervistati ritiene giusto che le vaccinazioni per i bambini siano "obbligatorie per tutti", pari al 13% in più rispetto all'ottobre 2015. Un quinto degli italiani, il 7% in meno rispetto all'ottobre 2015, pensa invece che la scelta spetti ai genitori. E contemporaneamente è aumentata anche la fetta di persone che ha assunto posizione rispetto a questo tema: nella precedente rilevazione l'11% degli intervistati non sapeva o non aveva risposto, oggi solo il 5% non ha un'opinione. "I casi di cronaca e una maggiore informazione hanno spostato una parte dell'opinione pubblica, che ha preso maggiore consapevolezza del tema", commenta Natascia Turato, direttore di Index Research.