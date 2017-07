Sanità: in Canada primo bimbo senza genere su tessera sanitaria

4 luglio 2017- 10:29

Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) - Un piccolo canadese di otto mesi è il primo ad aver ricevuto una tessera sanitaria senza il dettaglio del genere. Un primato, il suo, che potrebbe essere anche mondiale. Il genitore Kori Doty - una persona transgender non binaria che si identifica come né maschio né femmina - punta a permettere così al suo bambino di scoprire, in questo modo, il proprio genere. La tessera sanitaria è stata emessa con una U nello spazio del sesso, che potrebbe stare per 'undetermined' o 'unassigned' (indeterminato o non assegnato). Kori Doty, riferisce la Bbc online, sta battagliando per omettere il genere dal certificato di nascita del bebè. La nascita è avvenuta nella casa di amici, nella British Columbia. E secondo Kori Doty una ispezione visiva alla nascita non permetterebbe di determinare il genere di una persona più avanti nella vita.