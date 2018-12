28 dicembre 2018- 16:00 Sanità: incendio Palazzolo Milano, morto 70enne ricoverato al Niguarda

Milano, 28 dic. (AdnKronos Salute) - E' morto intorno alle 14.30 all'ospedale Niguarda di Milano il paziente 70enne rimasto coinvolto in un principio d'incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri nella stanza in cui era ricoverato nella casa di cura dell'Istituto Palazzolo. L'uomo, che presentava già in partenza un quadro clinico complesso (con problemi cardiopolmonari e renali, e invalidità all'80%), aveva riportato ustioni di terzo grado sul 18% del corpo, all'altezza del volto, del tronco e del torace. Il paziente era ricoverato in Rianimazione 1 ed era stato trasportato al Niguarda ieri in codice rosso.