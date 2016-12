Sanità: Istat, ricoveri in calo, ma trend si stabilizza

29 dicembre 2016- 15:03

Annuario statistico 2016

Milano, 29 dic. (AdnKronos Salute) - Tende a stabilizzarsi il numero di ricoveri in Italia, secondo l'Annuario statistico italiano 2016 dell'Istat. Nel 2014 le dimissioni ospedaliere per acuti (escluse riabilitazione e lungodegenza) in regime ordinario e in Day hospital sono state 8.682.042, pari a 1.428 dimissioni ogni 10 mila residenti, riferisce l'Istituto. Prosegue la diminuzione dei ricoveri, sebbene con ritmi decrescenti: -5% tra il 2010 e il 2011 e tra il 2011 e il 2012; -4,3% tra il 2012 e il 2013; -3,3% tra il 2013 e il 2014. "Il sistema ospedaliero - commenta l'Istat - dopo un lungo periodo di riorganizzazione che ha portato a deospedalizzare i casi meno gravi e quelli che potevano essere presi in carico dalle strutture sanitarie territoriali, tende ad una stabilizzazione del numero di ricoveri, anche considerando il progressivo invecchiamento della popolazione che pone un freno ad un ulteriore calo della ospedalizzazione".