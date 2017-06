Sanità: Lorenzin con Papa Francesco, selfie emozionante per ritrovare la carica

16 giugno 2017- 15:47

Città del Vaticano, 16 giu. (AdnKronos Salute) - "Grande emozione alla Messa con #Papa Francesco. Mi ha dato la carica per affrontare queste giornate complicate". Con queste parole il ministro della Salute Beatrice Lorenzin posta sul suo account Twitter il selfie con il Pontefice.Papa Francesco si concede sempre volentieri agli scatti 'spontanei': non solo con personaggi famosi della politica o della società, ma soprattutto con la gente comune, specie con i più giovani per i quali ha una passione sicuramente ricambiata, dato l'entusiamo con il quale chiedono di fare quella che oramai è diventata la tradizionale 'foto con il Papa'.