Sanità: Lorenzin, con sospensione acqua a Roma a rischio igiene e salute

26 luglio 2017- 17:05

Zingaretti e Raggi verifichino presenza continua e sufficiente di risorse idriche

Roma, 26 lug. (AdnKronos Salute) - "Ho scritto personalmente al presidente della Regione Lazio e al sindaco di Roma Capitale evidenziando che un'eventuale sospensione generalizzata dell’erogazione di acqua nella città di Roma, anche a fronte dello straordinario incremento delle temperature registratosi in queste ultime settimane, potrebbe pregiudicare gravemente il livello igienico sanitario di tutte le strutture ricettive e di ristorazione della capitale e di tutti gli uffici pubblici, nonché di tutte le strutture ove vengono alloggiati a qualsiasi titolo gli animali, ma soprattutto potrebbe comportare gravi pregiudizi per l’erogazione dei servizi sanitari essenziali". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rispondendo al Quaestion Time alla Camera, sull'emergenza idrica nel Comune di Roma.Lorenzin ha sottolineato che il ministero "ha appreso solo da notizie di stampa dell’adozione, da parte della Regione Lazio, dell’ordinanza in materia di approvvigionamento idrico, in quanto gli uffici del dicastero non sono stati coinvolti nell’istruttoria che ha portato all’emanazione del provvedimento contingibile e urgente". Dopo aver appreso dell’ordinanza "ho dato immediatamente indicazione ai miei uffici di prendere contatti con le amministrazioni, comunale e regionale, per individuare le iniziative da intraprendere per evitare che le misure di divieto di approvvigionamento idrico possano avere ricadute negative sui servizi sanitari e socio-sanitari erogati ai cittadini romani". "Ho chiesto a Zingaretti e Raggi di verificare accuratamente che, pur nell’emergenza, sia assicurata una presenza continua e sufficiente di risorse idriche in tutte le strutture che erogano assistenza sanitaria e socio-sanitaria ai cittadini, nonché in tutte le strutture ove vengono alloggiati gli animali, nel Comune di Roma Capitale, tale da garantire senza interruzioni i servizi sanitari e socio-sanitari essenziali e di verificare che non sia messa a rischio la salute dei pazienti, nonché il benessere animale", ha aggiunto il ministro, assicurando che "seguirò l’evolversi dell’emergenza idrica e che i miei uffici collaboreranno con l'amministrazione regionale e comunale, perché si eviti che tale situazione di emergenza possa arrecare pregiudizio alla salute umana e animale".