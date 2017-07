Sanità: Lorenzin, Lea pienamente fruibili entro settembre

26 luglio 2017- 17:55

Roma, 26 lug. (AdnKronos Salute) - "I complessi adempimenti procedurali" relativi ai nuovi Livelli essenziali di assistenza "saranno completati entro il mese di settembre" e "a breve i nuovi Lea potranno essere fruiti in maniera completa e uniforme su tutto il territorio nazionale, anche nella parte relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, rispondendo al Question Time alla Camera sulle tariffe massime per l'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.Quanto allo stato dell’iter di adozione del dm tariffe, ha spiegato Lorenzin, "il ministero della Salute ha avviato dal mese di febbraio 2016 un lavoro molto complesso che è consistito nella riconduzione dei 36 mila codici delle prestazioni sanitarie regionali a quelli presenti nel nuovo nomenclatore adottato con il Dpcm Lea. Questa attività, molto impegnativa anche a causa della mancanza di una codifica unica in tutte le regioni - ha precisato - si è resa necessaria per consentire sia l’analisi della variabilità tariffaria delle prestazioni, già erogate dalle Regioni e recepite dal nuovo Nomenclatore, sia l’analisi dei costi delle prestazioni per le quali sono stati approntati appositi studi tecnici"."Tale complessa attività è terminata il 31 marzo scorso e solo pochi giorni fa si è conclusa la fase di consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e le società scientifiche per pervenire all’elaborazione delle prime ipotesi tariffarie su tutti i 2109 codici di assistenza specialistica ambulatoriale e sui 1063 codici dell’assistenza protesica. Solo all’esito di un ulteriore confronto con le associazioni di categoria e le società scientifiche sulle modifiche apportate a seguito della consultazione - ha concluso Lorenzin - lo schema di provvedimento sarà trasmesso al Mef per la concertazione tecnica e, successivamente, alla Conferenza Stato-Regioni per l’acquisizione dell'intesa".