Sanità: Lorenzin su G7, per salute grande tema è impatto ambientale

26 maggio 2017- 14:55

Roma, 26 mag. (AdnKronos Salute) - "Per quanto riguarda il G7 il grande tema che incrocia maggiormente la salute è quello dell'ambiente". Lo ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine della visita allo stand del Centro nazionale trapianti a Piazza di Siena a Roma. "Tra l'altro il G7 Salute che si terrà a novembre - ha aggiunto - si basa, tra le altre cose, sull'impatto del cambiamento climatico sulla salute delle persone. Dalle malattie portate dagli animali, pensiamo a Zika, all'aviaria, al West Nile, ad alcune malattie portate dagli insetti, non soltanto in Italia e in Europa, pensiamo alla malaria o a Ebola. Abbiamo poi il tema dell'inquinamento atmosferico, delle malattie respiratorie, delle nuove allergie. Ci sono tutta una serie di fattori scientifici che oggi stanno emergendo e di cui nell'azione di programmazione e prevenzione dei sistemi salute - ha concluso il ministro - bisogna tenere conto".