Sanità: Melania Trump mercoledì all'ospedale Bambino Gesù di Roma

22 maggio 2017- 15:14

Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) - Melania Trump farà visita mercoledì 24 maggio all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove domani sera atterrerà insieme al marito presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Mentre il tycoon sarà impegnato in diversi incontri istituzionali, la first lady ne approfitterà per andare a trovare i piccoli pazienti ricoverati nella struttura capitolina. Secondo quanto si apprende, Melania dovrebbe arrivare al Bambino Gesù intorno alle 11.20. Probabilmente verrà seguito il classico percorso previsto per tutti i rappresentanti di Stato: la visita in un reparto (ancora da individuare), la sfilata nel viale principale della struttura, una sosta nella ludoteca per intrattenersi qualche minuto con i bimbi e nella cappella dell'ospedale. Per il tour della first lady Usa saranno adottate misure di sicurezza, già allo studio dopo il primo sopralluogo sul posto effettuato questa mattina da rappresentanti dell'Ambasciata americana. Gli ultimi dettagli saranno messi a punto domani mattina.