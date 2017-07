Sanità: Melazzini (Aifa), trasparenza e corretta informazione contro fakenews

31 luglio 2017- 12:25

Roma, 31 lug. (AdnKronos Salute) - "Lo scetticismo crea un ambiente culturale in cui la negazione della scienza è tollerata". E' quanto osserva il Dg Aifa, Mario Melazzini, che nell'editoriale 'Trasparenza e corretta informazione per resistere alla negazione della scienza', pubblicato online su sito dell'Agenzia italiana del farmaco, affronta il tema della diffusione delle fakenews e del dilagare degli attacchi alla scienza."I fatti da soli - sottolinea il direttore dell'Aifa - non possono fugare i dubbi. Il clima di dubbio e diffidenza nei confronti della scienza trova la sua origine in fattori come l’identità culturale e riguarda la sfera emozionale". Quando siamo costretti a scegliere tra "riconoscere ciò che è noto alla scienza e mantenere la nostra identità di gruppo - evidenzia Melazzini - la maggior parte di noi sceglie la seconda opzione". Secondo Melazzini le Istituzioni pubbliche hanno il "dovere etico di dare risposte concrete, esaustive e trasparenti ai cittadini, specie su questioni delicate come la salute": a questo proposito, in tema di vaccini, l’Aifa ha deciso di spingersi oltre gli obblighi imposti nello specifico dalla legge, e ha pubblicato online il 19 luglio scorso i report delle segnalazioni di sospette reazioni avverse da farmaci (e vaccini) inserite nella Rete nazionale di farmacovigilanza. "Un passo opportuno e doveroso - ha ricordato Melazzini - proprio perché l'obiettivo quotidiano del nostro lavoro è garantire e agire sempre nell’interesse esclusivo dei cittadini".