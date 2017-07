Sanità: morbillo in 2 hotel di Vietri sul Mare, 3 casi e 700 contatti

18 luglio 2017- 15:08

Difficoltà a individuare alcuni ospiti perché manca l'indirizzo di residenza

Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) - Focolaio morbillo in due hotel di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Tre i casi confermati - 2 addetti alla reception e una cameriera di sala - ma sono ben 700 le persone coinvolte come contatti sospetti tra le due strutture, indicano fonti del ministero della Salute. Al momento si è riusciti a risalire a buona parte degli ospiti degli hotel contattando direttamente le Asl di residenza, ma c'è ancora difficoltà per individuare alcuni ospiti perché il sistema di registrazione degli hotel non conserva l'indirizzo di residenza ma solo la città. Intanto continuano le azioni di 'contact tracing' per tracciare i contatti.