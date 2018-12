4 dicembre 2018- 17:42 Sanità: morta in ospedale dopo caduta, 4 medici indagati a Monza

Milano, 4 dic. (AdnKronos Salute) - La procura di Monza ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo nei confronti di quattro medici. La vittima è una 37enne malata di leucemia, ricoverata all'ospedale San Gerardo per una febbre che non si abbassava. Di notte è caduta a terra, forse dopo essersi alzata per andare in bagno, ha sbattuto la testa e il giorno successivo è morta, dopo un intervento per ridurre l'ematoma. Il caso risale a metà ottobre come denunciato dal marito della vittima, assistito dall'avvocato Stefano De Cesare. Stando alla denuncia, l'uomo avrebbe ricevuto "dichiarazioni contraddittorie" sul luogo "in cui è stata rinvenuta" la moglie dopo la caduta e sull'operazione a cui è stata sottoposta, prima di morire. L'inchiesta dovrà accertare l'eventuale mancanza di "assistenza", "controllo" e l'"imperizia" del personale ospedaliero.