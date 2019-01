3 gennaio 2019- 16:50 Sanità: Napoli, chirurgo morto per meningite pneumococcica A quanto si apprende la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi

Roma, 3 gen. (AdnKronos Salute) - Un chirurgo di 40 anni, Vincenzo Di Stazio, è morto questa notte all'ospedale Cotugno di Napoli, "a causa di una fulminante meningite da pneumococco. Il paziente è arrivato al Cotugno in condizioni disperate e non c'è stato nulla da fare", sottolineano all'Adnkronos Salute dall'Azienda ospedaliera dei Colli (Monaldi-Cotugno-Cto) di Napoli. La meningite da pneumococco a differenza di altre tipologie è "infettiva ma non virale, per questo - chiarisce l'azienda - non è stata attivata nessuna profilassi". A quanto si apprende la famiglia del medico ha autorizzato la donazione degli organi.