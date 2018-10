31 ottobre 2018- 12:42 Sanità: niente sciopero dei medici il 9 novembre, revoca del Garante Proclamato senza rispettare intervallo 48 ore da indizione giornata di stop degli anestesisti

Roma, 31 nov. (AdnKronos Salute) - Stop allo sciopero del 9 novembre di medici e dirigenti sanitari. A revocare la giornata di astensione la Commissione di garanzia scioperi che - nell'informativa inviata alle associazioni di categoria dell'Intersindacale - ha rilevato come, nel proclamare la protesta, non sia stato rispettato l'intervallo previsto, di almeno 48, dalla proclamazione di un altro sciopero, quello del 23 novembre già indetto dagli anestesisti dell’Aaroi-Emac. Un 'errore tecnico' in pratica che fa saltare l'appuntamento di venerdì 9. L'intersindacale dovrà ora decidere il da farsi e, l'orientamento, sembra essere quello di concentrare la protesta nella giornata del 23 novembre.