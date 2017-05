Sanità: no a omeopatia in Ssn, petizione su change.org

29 maggio 2017- 14:48

L'appello diretto al ministro Lorenzin

Roma, 29 mag. (AdnKronos Salute) - Una petizione, diretta al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per "una sanità basata su fondamenti scientifici" e per dire "no all'omeopatia nel sistema sanitario nelle istituzioni pubbliche". A lanciare l'appello sul sito change.org, è il gruppo costituito su Facebook 'farmaciesenzaomeopatia', dopo la morte di un bambino di 7 anni, ricoverato all'ospedale Salesi di Ancona con un'otite trattata con l'omeopatia. Ad ora la raccolta firme online ha raggiunto oltre 1.300 sostenitori."La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti - scrivono i proponenti - E' principio logico e giuridico indissolubile che le cure usufruibili dal paziente debbano essere tra quelle scientificamente provate. Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati"."Il Servizio sanitario nazionale e le istituzioni pubbliche non dovrebbero quindi né promuovere né sostenere pratiche prive di fondamenti scientifici così come definiti dalla comunità scientifica internazionale - aggiungono - sia per non trarre in inganno i pazienti sia per non sperperare risorse della collettività". E "l'omeopatia è stata soggetta a innumerevoli verifiche che ne hanno chiaramente definito un'efficacia non superiore a quella dei placebo. E' priva di qualsiasi base scientifica - osservano ancora - anzi le basi teoriche proposte per spiegare il suo funzionamento si pongono in aperto contrasto con le conoscenze alla base della chimica, della fisica, della biologia e della fisiologia moderne".Per i firmatari "il ricorso a prodotti omeopatici è inoltre potenzialmente pericoloso per la salute, nella misura in cui può spingere i malati ad abbandonare o ritardare terapie mediche di comprovata efficacia". Per questo "considerato il preciso significato della definizione di farmaco, chiediamo che sulle confezioni di prodotti omeopatici sia obbligatoria una avvertenza analoga a quella resa indispensabile dalle norme legislative americane per questi prodotti, che specifichi la inefficacia degli stessi".Inoltre "chiediamo che il Ssn e le istituzioni pubbliche italiane non promuovano e rimuovano, ove già approvata, l'omeopatia dalle pratiche terapeutiche e dalle materie di corsi universitari ed Ecm, se non per informare gli operatori sanitari dell’inconsistenza scientifica di questa disciplina; che le istituzioni italiane, laddove possibile, operino per la modifica della dizione medicinale omeopatico in rimedio omeopatico".