30 luglio 2019 Sanità: parte da Taranto raccolta firme per Moscati santo patrono del 118

Roma, 30 lug. (AdnKronos Salute) - Parte da Taranto una raccolta firme affinché Giuseppe Moscati venga riconosciuto Santo Patrono del 118 e dell’emergenza sanitaria nazionale. A dare il via all'iniziativa Mario Balzanelli, presidente nazionale della Societa' italiana sistemi 118 (Sis 118). Moscati, ricorda Balzanelli, "è l'antesignano dei sistemi di emergenza preospedalieri il vero progenitore del 118. Assolutamente sconcertante, per la realtà culturale dell'epoca in cui è vissuto, la capacità che aveva di alternarsi incessantemente, con ritmi di lavoro massacranti, da un lato, in ospedale, quale direttore di clinica medica dell'ospedale degli Incurabili di Napoli, dall'altro, uscendo sul territorio". Interventi che avvenivano, continua il presidente Sis 118 "a qualunque orario, di giorno e di notte, ogni qualvolta Moscati era sollecitato ad intervenire su pazienti gravissimi, anche non trasportabili, sempre gratuitamente, anche mettendo a repentaglio la propria vita, come accadde nel corso di una maxiemergenza, quando, nell'aprile del 1906, nel corso di una eruzione del Vesuvio, si recò personalmente a Torre del Greco provvedendo a coordinare e ad effettuare in prima persona l'evacuazione di un ospedaletto, sino all'ultimo malato, poco prima del crollo". A sostenere l’iniziativa una delle più prestigiose Istituzioni sanitarie nazionali, il Campus Biomedico di Roma. Giuseppe Moscati, ricorda Felice Agrò, ordinario della Cattedra di anestesia e rianimazione, terapia intensiva dell’Università Campus Biomedico di Roma, è "'il professore apostolo di Gesù, che a lui conduce gli uomini oppressi ed assetati di verità e di bontà'. Per questo abbiamo ritenuto di sposare una così nobile iniziativa". "Dopo i contatti avuti con la Conferenza episcopale italiana – ricordano Balzanelli e Agrò - ci adopereremo per redigere quanto prima una relazione articolata, che precisi le motivazioni della nostra richiesta e procedere ad una raccolta di firme effettuata nei vari territori regionali quale testimonianza del sentimento di devozione da parte degli operatori di settore e della comunità. Oggi desideriamo rivolgerci al presidente della Cei, Sua Eminenza il Cardinale Gualtiero Bassetti, perché possa accompagnarci con la Sua illuminata preghiera in questo cammino di devozione e riconoscimento di meriti di un grande uomo che ci ha insegnato ad essere al servizio del prossimo bisognoso".