Sanità: processo distrazione fondi Bambino Gesù, prossima udienza 7 settembre

18 luglio 2017- 15:09

Oggi la preliminare. Respinta eccezione giurisdizione, difesa chiede esibizione bilanci

Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) - Al via questa mattina con l'udienza preliminare al Tribunale vaticano il processo per la distrazione di fondi di 422 mila euro nei confronti degli ex manager della Fondazione Bambino Gesù, Giuseppe Profiti e Massimo Spina. I fondi sarebbero stati utilizzati per la ristrutturazione dell'appartamento dell'ex Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone. Respinta una pregiudiziale di 'difetto di giurisdizione' presentata dagli avvocati della difesa, accolta la richiesta dei legali di sentire gli imputati insieme ai testi. Tra le richieste della difesa, anche quella dell'esibizione dei bilanci della Fondazione Bambino Gesù dal 2012 al 2016. Le prossime udienze sono in programma nei giorni 7, 8 e 9 settembre. Alle parti sono stati concessi 10 giorni di tempo per integrare i documenti presentati al processo.