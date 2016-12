Sanità: Regione Lazio su maestra deceduta, non è meningococco

28 dicembre 2016- 12:29

Non c'è rischio di trasmissione da persona a persona

Roma, 28 dic. (AdnKronos Salute) - "In relazione al decesso della donna morta il 26 dicembre scorso presso il Policlinico Gemelli si precisa che, effettuati gli esami presso la struttura ospedaliera universitaria del Gemelli, non si tratta di meningite meningococcica, ma di una forma dovuta al batterio Escherichia coli, senza rischio di trasmissione diretta da persona a persona". E' quanto si legge in una nota della Regione Lazio."In accordo con raccomandazioni internazionali - prosegue la Regione - si comunica inoltre che, in seguito alle prime informazioni, la Asl Roma 2 ha fatto eseguire la profilassi precauzionale dei contatti stretti (circa una trentina di persone). La donna, che insegnava presso la scuola Cesare Battisti alla Garbatella e aveva poco più di 50 anni, era stata ricoverata il giorno di Natale presso l'ospedale San Giovanni e successivamente era stata trasferita al Policlinico Gemelli"."La profilassi per la famiglia della paziente è scattata il giorno di Natale - conclude la Regione - mentre per gli alunni, le loro famiglie e per il personale della scuola in contatto con la donna è scattata grazie all'intervento della Asl Roma 2, in collaborazione con l'Autorità scolastica, nella giornata di ieri 27 dicembre a seguito della notifica da parte del Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni".