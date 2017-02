Sanità: Ricciardi (Iss), De Luca capisca che serve lavoro di squadra

17 febbraio 2017- 15:17

Napoli, 17 feb. (AdnKronos Salute) - "Sono un ammiratore di De Luca come persona e come amministratore, ma credo che debba comprendere che la sanità è una materia complessa e c'è bisogno di un lavoro di squadra". Lo ha detto Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto superiore di sanità, a Napoli per il convegno 'La sanità che cambia: l'innovazione a supporto dell'appropriatezza', al Centro congressi dell'università Federico II."Nessuno da solo può risolvere i problemi - ha aggiunto Ricciardi - soprattutto nelle regioni del Sud che hanno problemi risalenti a decine d'anni fa, quindi lo spirito deve essere quello di lavorare tutti insieme". Il commissariamento, ha ricordato il presidente dell'Iss, "è stato un passaggio che molte Regioni hanno fatto e che ha consentito allo Stato di rimettere i conti a posto, perché oggettivamente dal punto di vista contabile ha funzionato. Anche il bilancio della Campania non è più così scoperto e lo stesso avviene anche per la Calabria, il Lazio, la Sicilia. Fino ad oggi solo una Regione, l'Abruzzo, è uscita dal commissariamento perché è più piccola e meno complessa, ma ha cominciato ad approcciare le cose nel modo giusto".