10 dicembre 2018- 12:51 Sanità: Ricciardi (Iss), in conflitto solo contro ignoranti che minano salute

Roma, 10 dic. (AdnKronos Salute) - "La scienza e i suoi difensori hanno un solo conflitto: quello contro la squadra composta da ignoranti che in malafede mina la salute pubblica. Le due stelle polari dell'@istsupsan sono solo l'evidenza scientifica e la salute dei cittadini". Così in un tweet il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, dopo il servizio de 'Le Iene' su suoi presunti conflitti di interesse in materia di vaccini.