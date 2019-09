13 settembre 2019- 12:28 Sanità: Sileri viceministro e Zampa sottosegretaria Salute

Roma, 13 set. (AdnKronos Salute) - Pierpaolo Sileri (M5S), attuale presidente della commissione Sanità del Senato, è stato nominato viceministro alla Salute. Sandra Zampa (Pd) è invece stata scelta per ricoprire il ruolo di sottosegretario a Lungotevere Ripa, al dicastero guidato da Roberto Speranza.Romano, classe 1972, Sileri si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1998. Specialista in Chirurgia dell'Apparato digerente dal 2005, ha un master in Scienze Chirurgiche (University of Illinois Usa, 2002) e un dottorato di Ricerca in Robotica e innovazioni informatiche applicate alle scienze Chirurgiche. Docente all'università Tor Vergata di Roma e in alcuni atenei stranieri tra cui la University of Illinois a Chicago, ricercatore, tutor di studenti di Medicina, correlatore e controrelatore di tesi sperimentali per studenti della Facoltà di Medicina, di medici in formazione specialistica e di dottorandi di ricerca, Sileri è autore di oltre 170 pubblicazioni 'peer reviewed' su riviste internazionali e relatore in oltre 350 congressi internazionali e nazionali. E' stato eletto in Senato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 (Lazio, Collegio: 4 04 - Roma - Quartiere Collatino).Sandra Zampa, nata a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena), il 16 maggio 1956, è laureata in Scienze politiche ed è una giornalista professionista. Dopo le esperienze giornalistiche a Repubblica, Asca e Dire (di cui è stata fondatrice), dal 2004 ha lavorato con Romano Prodi, prima alle elezioni amministrative regionali del 2005, poi alle politiche del 2006. Dal 2007 al 2008 come capo ufficio stampa e comunicazione della Presidenza del Consiglio. E' stata eletta alla Camera dei deputati nel 2008 e confermata nel 2013 nella circoscrizione dell'Emilia Romagna.