30 settembre 2019- 12:01 Sanità: Speranza, 'assolutamente no tagli per scongiurare aumento Iva' 'Mi batterò per aumentare in modo significativo le risorse a disposizione del Fondo'

Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) - Ci saranno tagli alla sanità per scongiurare l'aumento dell'Iva? "No, assolutamente no. Siamo stati molto chiari. Sia io che il ministro dell'Economia: è finita la stagione dei tagli alla sanità". A sottolinearlo è il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi a Roma a margine della conferenza stampa Frecciarosa."I soldi che mettiamo per la salute dei cittadini - ha ribadito - sono un investimento e non una semplice spesa. Quindi mi batterò per aumentare in maniera significativa rispetto all'anno scorso le risorse a disposizione per il Fondo sanitario nazionale".