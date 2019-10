28 ottobre 2019- 16:53 Sanità: sul web #tetrischallenge, foto da drone svela interni ambulanza Equipaggio e attrezzature fotografate dall'alto con un drone e incastrati com un tetris

Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - A lanciare la sfida è stata la polizia di Zurigo con un scatto fatto con il drone dall'alto che mostra il mezzo e il suo contenuto, dalle attrezzature ai due agenti, ordinatamente disposti uno di fianco all'altro come nel gioco 'Tetris'. Così è partita la #tetrischallenge diventata poi virale sul web. L'idea è quella di svelare cosa c'è dentro una pattuglia della polizia stradale o in un ambulanza. Anche la Croce rossa italiana (Cri) ha aderito e sulla pagina Facebook è apparsa la foto dall'alto del mezzo e di tre operatori distesi e 'incastrati' come un tetris tra tutta l'attrezzaura che c'è nel mezzo di emergenza, dalle barelle ai dispositivi medici. Dalla Germania alla Polonia, dall'Ungheria all'Irlanda e fino al Giappone, sono tantissimi gli scatti che illustrano cosa c'è dentro i mezzi che ogni giorno percorrono le strade o sorvolano la nostra testa, molti infatti gli equipaggi di elicotteri che hanno partecipato.