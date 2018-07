17 luglio 2018- 17:46 Sanità: Thailandia, i ragazzi della grotta saranno dimessi domani

Bangkok, 17 lug. (AdnKronos Salute) - I 12 ragazzini thailandesi e il loro allenatore salvati dalla grotta saranno dimessi domani dall'ospedale, con un giorno d'anticipo rispetto al previsto, grazie alle loro buone condizioni. Prima di tornare alla vita normale, terranno una conferenza stampa per raccontare la loro avventura.Per tutelare i ragazzi, spiega il 'Guardian', l'incontro con i giornalisti avverrà con alcune precauzioni. Le domande dovranno essere presentate in anticipo e saranno vagliate da uno psicologo. Durante la conferenza stampa, le domande ammesse saranno poste da un moderatore. Rimasti intrappolati dalle piogge nel fondo di una grotta il 23 giugno, i membri della squadra di calcio giovanile dei 'cinghialotti' sono stati ritrovati solo il 2 luglio. E la complessa operazione per tirarli fuori si è conclusa il 10 luglio. Da allora i 12 ragazzi fra gli 11 e i 16 anni, assieme all'allenatore 25enne, sono ricoverati nell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai.