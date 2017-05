Sanità: Trump, risparmi da riforma andranno a ridurre tasse

12 maggio 2017- 12:58

Washington, 12 mag. (AdnKronos Salute) - "Se riusciamo a far passare la riforma sanitaria al Congresso, è per questo motivo. Lo sapete che tanti hanno detto 'Ma perché non si occupa prima delle tasse?' Con la riforma sanitaria riusciremo a risparmiare un bel po', qualcosa come 400-900 miliardi di dollari. E tutti quei soldi andranno nella riduzione delle imposte. Un risparmio tremendo". A dichiararlo in un'intervista a 'The Economist', di cui il Corriere della Sera pubblica oggi la trascrizione integrale, è il presidente americano Donald Trump, illustrando gli effetti che la legge che sostituisce l'Obamacare dovrebbe avere sulle tasse.