Sanità: Usa, Amazon, Berkshire e Jp Morgan alleati per taglio costi assistenza

31 gennaio 2018- 13:05

I 3 colossi lanceranno una società no profit per migliorare i servizi ai dipendenti

Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - Amazon, Berkshire Hataway e Jp Morgan Chase hanno annunciato una partnership in campo sanitario, per tagliare gli alti costi dell'assistenza e migliorare i servizi per gli impiegati americani. I tre colossi, che insieme danno occupazione a 1,1 milioni di lavoratori, lanceranno una società no profit che inizialmente si occuperà di soluzioni in ambito di assistenza sanitaria. "L'aumento dei costi dell'assistenza sanitaria agiscono come una tenia affamata sull'economia americana", ha affermato in una nota il fondatore di Berkshire, Warren Buffett, sottolineando che "il suo gruppo non si affaccia a questo problema con una risposta, ma non accetta il fatto che tutto ciò sia inevitabile. Piuttosto noi condividiamo la convinzione che mettere le nostre risorse nei migliori talenti del Paese possa, nel tempo, controllare l'aumento dei costi sanitari" a beneficio dei pazienti. "Il sistema sanitario è complesso e affrontiamo questa sfida con la consapevolezza del livello di difficoltà", ha dichiarato il Ceo di Amazon, Jeff Bezos. "Le nostre tre società hanno risorse straordinarie e il nostro obiettivo è creare soluzioni a beneficio dei dipendenti statunitensi, delle loro famiglie e, potenzialmente, di tutti gli americani", ha aggiunto il Ceo di Jp Morgan, Jamie Dimon. Tre i top manager, uno per società, che assumeranno la guida del progetto: Todd Combs di Berkshire, Marvelle Sullivan Berchtold di JPMorgan e Beth Galetti per Amazon.