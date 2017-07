Sanità: Usa, no del Senato a revoca parziale Obamacare, bocciato 'skinny repeal'

28 luglio 2017- 11:12

Washington, 27 lug. (AdnKronos Salute/Dpa) - Non passa al Senato di Washington lo 'skinny repeal', l'abrogazione ridotta dell'Obamacare con l'abolizione dell'obbligo per i cittadini di avere un'assistenza sanitaria e per gli imprenditori di garantirla, e di una serie di tasse varate per finanziare l'Affordable Care Act. Il risultato finale del voto è stato di 49 sì e 51 no: tre senatori repubblicani - tra loro anche John McCain - hanno votato contro il provvedimento. I Repubblicani avevano puntato sullo "skinny repeal", per poi passare a negoziare il testo definitivo con la Camera.