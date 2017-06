Sanità: Usa, riforma lascerà 22 mln di americani senza copertura

27 giugno 2017- 15:49

Roma, 27 giu. (AdnKronos Salute) - Qualcosa come 22 milioni di americani potranno perdere la copertura sanitaria nei prossimi anni, in seguito alla nuova versione della riforma sanitaria presentata nei giorni scorsi in Senato e studiata dall'amministrazione Trump per rimpiazzare l'Obamacare. La stima arriva da un report del congresso, che mette in luce tuttavia come il provvedimento ridurrà il deficit per la sanità. E' quanto emerge da un rapporto del Congressional Budgetary Office, una stima contestata però dalla Casa Bianca secondo cui il Cbo "ha dato prova più volte di non essere in grado di prevedere l'impatto" della legge sulle coperture assicurative.Il report analizza gli effetti della bozza di riforma rivelata dal partito Repubblicano la scorsa settimana. Un testo che difficilmente otterrà il via libera dai Democratici. Secondo il Cbo 15 mln di persone in più saranno senza assicurazione entro il 2018 con il nuovo provvedimento, principalmente per il fatto che verrebbe eliminata la multa per i non assicurati. Grazie ai tagli, però, si legge sulla Bbc online, allo stesso tempo la misura ridurrebbe in modo importante il deficit pubblico: 321 miliardi di dollari in meno entro il 2026.