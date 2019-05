23 maggio 2019- 14:41 Sanità: Viminale, a Cardarelli Napoli 2.500 completi letto e 500 lenzuola monouso

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - L'ospedale Cardarelli di Napoli ha rallentato l'attività per mancanza di lenzuola e coperte pulite. "Per risolvere rapidamente l'emergenza interviene il Viminale - spiegano fonti del ministero dell'Interno - grazie al materiale disponibile nel Centro assistenza di pronto intervento (Capi) del ministero dell'Interno a Capua"."Matteo Salvini - aggiungono le stesse fonti - ha già dato il via libera all'operazione: nel pomeriggio il materiale verrà consegnato all'ospedale. Si tratta di 2.500 completi letto più 500 lenzuola monouso".