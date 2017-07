Savona, l'anestesista è donna: paziente rifiuta intervento

19 luglio 2017- 18:54

Roma, 19 lug. (AdnKronos Salute) - "L'anestesista è donna? Non mi opero". E' accaduto a Savona, all'ospedale San Paolo, dove un anziano savonese si è rifiutato di sottoporsi ad un intervento per ernia inguinale quando ha saputo che sarebbe stata una dottoressa ad addormentarlo. L'uomo, supportato dalla moglie, ha preferito lasciare l'ospedale, sotto sua responsabilità. Alla base della decisione alcune 'voci' sulle capacità delle anestesiste dell'ospedale. A scoprire la storia un giornale locale che ha avuto la conferma dalla struttura sanitaria. La vicenda ha sconcertato gli operatori del San Paolo, che hanno espresso solidarietà alla collega (di cui la struttura non rivela l'identità) mentre il primario di Anestesia e Rianimazione, Brunello Brunetto, ha sottolineato come "tutti i membri del suo gruppo godano della sua piena fiducia e siano professionisti adeguati al ruolo che sono chiamati a svolgere".