Scoperta una molecola contro il parto prematuro

19 luglio 2017- 17:38

Berna, 19 lug. (AdnKronos Salute/Ats) - Ricercatori dell'Inselspital di Berna hanno scoperto che una molecola sintetica come quella prodotta dall'ovulo poco prima dell'impianto affievolisce le reazioni infiammatorie durante la gravidanza, che possono provocare parti prematuri e mettere in pericolo la vita del feto. In esperimenti su topi gli scienziati bernesi, in collaborazione con colleghi di Roma e Miami, hanno utilizzato il cosiddetto Pif o Pre-Implantation Factor, sostanza prodotta dall'ovulo che aumenta la capacità di attecchimento cellulare dopo la fecondazione. E' risultato che il Pif agisce su una fase chiave dell'infiammazione, riduce la morte prenatale e influenza positivamente la crescita del feto.Per la prima volta è quindi possibile influenzare le reazioni infiammatorie durante la gravidanza, sottolinea in una nota Martin Müller, della Clinica di ginecologia dell'ospedale universitario bernese, autore dello studio pubblicato su 'Plos One'. I risultati sulle cavie "sono molto promettenti e incoraggiano ad effettuare ulteriori ricerche su questo approccio terapeutico per evitare i parti prematuri", aggiunge il medico. Berna sta ora esaminando se sia possibile uno studio clinico sulla gravidanza. A lungo termine, si potrebbe somministrare il Pif per profilassi nelle gestazioni a rischio. Una variante sintetica del Pif è già stata provata con successo negli Stati Uniti in un primo studio clinico su una malattia autoimmune del fegato.