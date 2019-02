19 febbraio 2019- 12:55 Sesso: lo studio, 1 teenager su 3 ha avuto rapporti completi

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) - Circa 1 adolescente su 3 in Italia ha dichiarato di aver avuto rapporti sessuali completi (35% dei maschi e 28% delle femmine). I metodi contraccettivi più conosciuti sono il preservativo (99%) e la pillola (96%). È quanto emerge dallo studio nazionale Fertilità, promosso dal ministero della Salute e coordinato dall'Istituto superiore di sanità, presentato oggi a Roma. L'indagine è stata condotta, in ambito scolastico, con il supporto delle Regioni e dei professionisti del Ssn, su un campione statisticamente rappresentativo di 16.063 studenti, prevalentemente di 16-17 anni. Ha coinvolto 941 classi terze di 482 scuole secondarie di secondo grado, distribuite su tutto il territorio nazionale. E’ stata registrata un'elevata adesione da parte dei ragazzi (80%).Per quanto riguarda l’utilizzo dei metodi contraccettivi, rispetto a un’indagine fatta dall’Istituto superiore di sanità nel 2010, rimane stabile la percentuale di chi non usa alcun metodo (10%), mentre aumenta l’utilizzo del preservativo (77%) ma anche quello del coito interrotto (26%) e del calcolo dei giorni fertili (11%). Dalle risposte emerge una sovrastima da parte dei ragazzi e delle ragazze relativamente all’adeguatezza delle informazioni in loro possesso sulle tematiche della salute sessuale e riproduttiva, che nella maggior parte dei casi (89% i maschi e 84% le femmine) cercano su internet.La famiglia è un luogo in cui difficilmente si affrontano argomenti quali "sviluppo sessuale e fisiologia della riproduzione", "infezioni/malattie sessualmente trasmissibili" e "metodi contraccettivi" (solo il 10% parla in famiglia di questi argomenti in maniera approfondita). Il 94% dei ragazzi ritiene che debba essere la scuola a garantire l’informazione sui temi della sessualità e riproduzione (ben il 60% di loro ritiene che questo dovrebbe iniziare dalla scuola secondaria di primo grado o anche prima); tuttavia solo il 22% degli adolescenti vorrebbe ricevere queste informazioni dai propri docenti, mentre il 62% vorrebbe personale esperto esterno alla scuola.