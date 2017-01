Smog: 32 città italiane oltre i limiti, Torino in testa, segue Frosinone

4 gennaio 2017- 15:50

La classifica di Legambiente elaborata su dati Arpa

Roma, 4 gen. - (AdnKronos Salute) - E' allarme smog per 32 capoluoghi di provincia italiani: tanti sono quelli che hanno superato la soglia limite di polveri sottili nel 2016. Tra le città che figurano nella triste classifica stilata da Legambiente ed elaborata su dati Arpa a fare peggio di tutte è Torino, seguita a ruota da Frosinone. Ma anche Milano, Venezia, Vicenza, Padova, Treviso preoccupano. Il numero di superamenti si riferisce al valore registrato dalla centralina urbana peggiore. A fronte di un numero massimo di 35 giorni all’anno previsti dalla legge con concentrazioni superiori ai 50 microgrammi al metro cubo, Torino si attesta su 86 giorni, Frosinone su 85, Milano e Venezia su 73, Vicenza su 71, Padova e Treviso su 68. E la classifica prosegue, per un totale di 32 città.Subito dopo Treviso troviamo Pavia con 67 giorni, Asti (66), Mantova, Alessandria e Brescia (65), Cremona (64), Monza (61), Como (60), Terni (59), Napoli (57), Bergamo (53), Lodi e Verona (51), Rimini e Vercelli (50), Benevento (45), Palermo (44), Avellino (43), Piacenza (42), Roma (41), Reggio Emilia e Rovigo (40), Modena e Novara (39) per finire con Trieste (38).