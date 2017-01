Smog: Cina, lezioni on line e studenti a casa per allerta inquinamento

3 gennaio 2017- 16:24

I corsi sono stati organizzati dalla scuole della città di Xi'an

Pechino, 3 gen. (AdnKronos Salute/Xinhua) - Alcune scuole cinesi hanno organizzato lezioni in diretta streaming per gli studenti che si trovano a casa nello Xi'an, capitale della Provincia nordoccidentale cinese dello Shaanxi, a causa della chiusura degli istituti per lo smog. Un totale di 12 scuole ha messo a disposizione on line le lezioni già oggi, primo giorno di scuola del 2017 e il terzo di massima allerta smog nella città, ha riferito un funzionario. La città di Xi'an ha avviato la risposta di primo livello per inquinamento atmosferico pesante alle 18 di domenica, un'allerta che richiede la sospensione delle lezioni in tutte le scuole e gli asili.