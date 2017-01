Sms solidali per regalare un sorriso ai bimbi in ospedale

16 gennaio 2017- 15:59

La campagna di Theodora Onlus per garantire l'attività dei 'Dottor Sogni', madrina Margherita Buy

Roma, 16 gen. (AdnKronos Salute) - Fondazione Theodora Onlus lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi 'Un sorriso per i bambini in ospedale', per continuare a garantire l'attività di 30 'Dottor Sogni', artisti professionisti specificamente formati per lavorare in ambito ospedaliero pediatrico, che ogni anno regalano la magia di un sorriso a oltre 35 mila bambini ricoverati in 40 reparti pediatrici di 18 presidi italiani. Per sostenere la Fondazione, fino al 29 gennaio basta inviare un Sms o chiamare da rete fissa il numero solidale 45518 e donare così da 2 a 10 euro. Madrina dell'iniziativa l'attrice Margherita Buy.Con i fondi raccolti, i Dottor Sogni potranno continuare la loro attività presso la Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori di Milano, l'Ospedale San Gerardo di Monza, l'Istituto Giannina Gaslini di Genova, il Policlinico Umberto I di Roma e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, dove la Fondazione Theodora ha sviluppato con successo il programma di accompagnamento chirurgico, che consiste nello stare accanto al bambino che sta per affrontare un intervento, e alla sua famiglia, dal momento dell'attesa pre-operatoria fino al risveglio, con l'obiettivo di distendere le ansie e abbassare il livello di stress di bambino e genitori."I nostri 'Dottor Sogni' - spiega Emanuela Basso Petrino, direttore della Fondazione Theodora - lavorano in totale armonia con il personale medico e ospedaliero e nel rigoroso rispetto dei ruoli e delle competenze; si prendono cura della parte sana del bambino, che vuole esprimersi con la fantasia, lo stupore, la risata e, a volte, anche con il pianto. L'intervento dei Dottor Sogni non è un semplice spettacolo di intrattenimento, ma mira a creare un rapporto di fiducia e confidenza basato sul gioco e l'accoglimento delle emozioni". Sottolinea Margherita Buy, da anni testimonial di Fondazione Theodora: "I sorrisi, i sogni e la fantasia sono gli amici più preziosi per i bambini ricoverati in ospedale. La vista di un bambino malato è sempre qualcosa di veramente straziante. Da quando però ho avuto l'occasione di andare in ospedale con i Dottor Sogni e vederli all'opera, so anche che esistono persone davvero speciali, professionisti del buon umore che li aiutano ad affrontare questa prova con positività perché sorridere li rende più sereni e sognare li rende più forti".