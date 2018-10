15 ottobre 2018- 07:42 Successo per la prima 'Medical Device Challenge' Dynamo Camp

Pistoia, 15 ott. (AdnKronos) - Prima 'Medical Device Challenge' perfettamente riuscita all’interno del Dynamo Camp di Limestre (Pistoia): 150 dipendenti delle aziende associate ad Assobiomedica (federazione di Confindustria) nel comparto dei dispositivi medici, si sono divisi in tre sfide non competitive tra Mountain Bike, Eco Trail e Caccia al tesoro per sostenere le attività di Dynamo Camp. Un evento realizzato grazie all’organizzazione di Dynamo Academy nell’Oasi naturale del WWF. Le tre sfide avevano come unico scopo quello di stare insieme divertendosi nell’ottica dell’impegno sociale che il comparto di Assobiomedica porta avanti da anni.