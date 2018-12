27 dicembre 2018- 15:16 Terremoto: Grillo, grazie a soccorritori, sono in contatto con autorità

Roma, 27 dic. (AdnKronos Salute) - "Tanta paura stanotte a #Catania, alcuni crolli e per fortuna solo qualche ferito lieve. Grazie ai soccorritori, sono in continuo contatto con le autorità". Lo ha scritto ieri su Twitter il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel capoluogo etneo per festeggiare in famiglia il Natale.