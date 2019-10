10 ottobre 2019- 16:46 Trapianti: a Lucca Comics mostra su supereroi umani e donazione organi

Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) - Lucca Comics & Games apre le porte ai più umani tra i supereroi: i donatori di organi, cellule e tessuti. L'edizione 2019 del festival, che si interrogherà su cosa ci faccia "essere umani", ospiterà 'Becoming Human: Be a Hero. Donatori: straordinariamente umani, semplicemente eroi', una mostra dedicata alle campagne di comunicazione sociale nazionali e internazionali per la promozione della donazione che hanno come protagonisti e testimonial personaggi dei fumetti e supereroi.L'iniziativa, che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre a Lucca al Palazzo delle esposizioni della Fondazione Banca del Monte, è parte della campagna nazionale su donazione e trapianto di organi e tessuti 'Diamo il meglio di noi', promossa dal ministero della Salute e dal Centro nazionale trapianti in collaborazione con le associazioni di settore. La mostra è il frutto della collaborazione tra il Cnt, Lucca Crea e Ristogest, da quest'anno partner di 'Diamo il meglio di noi'."Salvare la vita degli altri è una prerogativa dei supereroi con i loro superpoteri - spiega il direttore del Cnt, Massimo Cardillo - Quello che molti non sanno è che tutti abbiamo il potere di diventare il supereroe di qualcuno dicendo sì alla donazione di organi, tessuti e cellule, per esempio dichiarando la propria volontà positiva al momento del rinnovo della carta d'identità o firmando una dichiarazione. E' una scelta che hanno già fatto oltre sei milioni di cittadini italiani e che ogni anno permette di salvare quasi 3.500 vite grazie ai trapianti. E i più generosi sono i giovani: se in generale la percentuale dei favorevoli alla donazione è del 66%, tra i 18-30enni supera l'86%", evidenzia. "Lucca Comics & Games fa incontrare mondi diversi - spiega Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Crea - dall'associazionismo alle grandi company dell'industria creativa, dalle istituzioni agli autori, pertanto non poteva sfuggire l'occasione di proporre un percorso valoriale, che si sposa idealmente con i suoi principi". La mostra sarà inaugurata il 30 ottobre da uno dei più importanti fumettisti italiani, l'autore Disney Giorgio Cavazzano. Tra le campagne esposte ci saranno quella realizzata da Pubblicità progresso per Aido con alcuni dei personaggi più celebri di Bonelli come Dylan Dog, Martin Mystère, Nathan Never e Tex; quella che quest'anno ha visto i Transformers scendere in campo con Admo per la donazione di midollo; la campagna del ministero della Salute 'Per salvare una vita non servono superpoteri. Basta una firma'.Il 1 novembre, invece, ci sarà un incontro per riflettere sulla comunicazione in tema di donazione e trapianto con la testimonianza di Cristina Zambonini, "la ragazza dai tre cuori", una designer 33enne che ha ricevuto ben due trapianti di cuore. Insieme a lei ci saranno Cosimo Lorenzo Pancini, direttore creativo dell'agenzia Kmzero, il direttore del Centro nazionale trapianti Massimo Cardillo e Stefania Saccardi, assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana. Per tutta la durata dell'evento nella sede della mostra sarà possibile sottoscrivere la dichiarazione di volontà alla donazione.