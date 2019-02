6 febbraio 2019- 15:16 Trapianti: Cnt e Polizia insieme per trasporto organi, siglata intesa

Roma, 6 feb. (AdnKronos Salute) - 'Alleanza' tra la Polizia di Stato e il Centro nazionale trapianti (Cnt) per il trasporto urgente di organi e tessuti: è quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto oggi al ministero dell'Interno dal capo della Polizia Franco Gabrielli, e dal direttore del Cnt Alessandro Nanni Costa. L'accordo, che avrà la durata di 2 anni - riferisce il Cnt in una nota - disciplina ufficialmente il trasporto di organi e tessuti umani in condizioni di necessità e urgenza di carattere logistico o sanitario, ad esempio a causa della dislocazione delle strutture sanitarie interessate o per esigenze legate alla delicatezza dell'intervento da eseguire.Il coordinamento organizzativo - informa ancora la nota - sarà affidato al Centro nazionale trapianti operativo, la struttura che ha il compito di gestire tutti i programmi nazionali di trapianto, mentre ad assicurare il servizio saranno le articolazioni della Specialità della Polizia stradale, che è stata già chiamata a intervenire in casi particolari come le donazioni samaritane e le catene di trapianti di organi in modalità 'cross-over'.Nel 2018 la Polizia stradale ha effettuato quattro trasporti per trapianti cross-over, tre dei quali con l'impiego della Lamborghini Huracan in dotazione al Compartimento Polizia stradale di Bologna. Complessivamente sono 357 le pattuglie impiegate lo scorso anno dalla Polizia stradale per portare a compimento servizi di assistenza sanitaria come il trasporto di organi (41 casi), di plasma e sangue (10 casi), e di siero, vaccino o medicinale (19 casi).