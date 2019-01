24 gennaio 2019- 16:55 Trapianti: effetto Alex, +23.000 italiani in Registro donatori midollo In soli 2 mesi e mezzo, il totale raddoppiato in un anno

Roma, 24 gen. (AdnKronos Salute) - La storia del piccolo Alex "è valsa ben 23.000 nuovi donatori italiani di midollo che si sono iscritti nel nostro Registro in soli 2 mesi e mezzo. In pratica, grazie a lui si è raddoppiato il numero in un anno" . A renderlo noto è il direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa, oggi a Roma poco prima della conferenza stampa in cui interverrà anche il papà di Alessandro Montresor, trattato con successo all'ospedale Bambino Gesù di Roma per una rara malattia. (Segue)