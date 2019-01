24 gennaio 2019- 17:59 Trapianti: Enoc suona campanella dimissioni per Alex, 'Sua storia speciale'

Roma, 25 gen. (AdnKronos Salute) - "Avevo promesso alla presidente del Senato di suonare questa campanella ogni volta che un bambino sarebbe guarito. Oggi la suono per Alex". E' il gesto con cui la presidente dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoch, ha aperto la conferenza stampa sul caso del piccolo Alessandro Maria Montresor, dimesso oggi dopo un trapianto di staminali dal papà Paolo, presente all'evento."Oggi - ha proseguito - viviamo una gioia per la dimissibilità' di Alessandro. Abbiamo vissuto tutti con grande intensità la sua storia, come quella di tutti i nostri pazienti, ma voglio essere vicina anche a tutte quelle famiglie dei bambini che non ce la fanno. La nostra storia non e' da primi della classe e solo di successo: c'è spazio per gioia e dolore. Oggi viviamo la gioia. Credo che il caso di Alessandro, anche con la mobilitazione che c'e' stata, abbia portato una grande sensibilità sul tema del dono. La sua storia e' bella anche per questo motivo. Ringrazio tutti coloro che lavorano in questo ospedale, dove sto vivendo esperienze che mai nella mia precedente lunga esperienza nella sanità avevo vissuto".