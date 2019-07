11 luglio 2019- 17:49 Trapianti: Gridelli (Ismett), 'anche al Sud gran parte è pro donazione organi' 'Puntare sempre più su prevenzione'

Palermo, 11 lug. (AdnKronos Salute) - "La maggior parte della popolazione, anche al Sud è favorevole alla donazione di organi". Parola di Bruno Gridelli, Managing Director Upmc Italy di Palermo, a margine della celebrazioni dei vent'anni dal primo trapianto all'Ismett. Ma servirebbe un numero maggiore di donatori. "C'è un problema organizzativo - spiega Gridelli - che richiede una gestione del donatore molto complessa e le Rianimazioni spesso sono sovraccariche di lavoro. Poi c'è il problema che per l'allungamento della vita gli individui che hanno emorragia cerebrale sono spesso persone anziane e non è detto che i loro organi possano essere trapiantati". In merito all'anniversario dell'Ismett, Gridelli sottolinea che "tutto quello che viene fatto viene fatto con un obiettivo unico, che è quello di garantire i migliori processi di cura e oggi si sta puntando molto sulla prevenzione. L'obiettivo è di capire i meccanismi alla base delle malattie croniche per intercettarli prima che si sviluppino. Bisogna puntare sempre di più sulla prevenzione".