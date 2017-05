Trapianti: Nanni Costa, grazie a Nicky Hayden per sì a donazione organi

23 maggio 2017- 17:36

Roma, 23 mag. (AdnKronos Salute) - "Grazie a Nicky Hayden per aver scelto di donare i propri organi. Il 'sì' alla donazione, espresso in vita dal campione, ci consente di trasformare un momento di gradissimo dolore, quale la fine di una vita, in una occasione di speranza per altre persone". Lo afferma in una nota Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro nazionale trapianti."In questi ultimi giorni - aggiunge Nanni Costa - si è parlato molto delle sue qualità di sportivo, ma questa scelta ci parla delle sue qualità umane e completa il ritratto di un giovane uomo davvero straordinario. Domenica prossima si celebra la Giornata nazionale della donazione, ricorderemo Hayden insieme a tutti i donatori e alle loro famiglie che con il loro sì ci consentono di curare i pazienti in attesa".